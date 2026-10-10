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Спорт Уик-Энд

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Андреева сметает соперниц в Пекине! Россиянка вышла в финал и повторила достижение Шараповой

Андреева сметает соперниц в Пекине! Россиянка вышла в финал и повторила достижение Шараповой

19-летняя Мирра разгромила чешскую теннисистку, одержав 50-ю победу в сезоне. Теперь её ждут решающий матч престижного турнира и рекордная позиция в мировом рейтинге Российская теннисистка Мирра Андреева продолжает стремительное восхождение к вершине мирового тенниса.

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