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Царьград

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Илон Маск призывает создать зону свободной торговли между США и ЕС

Илон Маск призывает создать зону свободной торговли между США и ЕС

Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею создания зоны свободной торговли между США и ЕС, призывая к нулевым тарифам.

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