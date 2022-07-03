Последние новости

32 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дина Скребец
    Прелесть какая!  Шикарное оправдание! Заблокировали доставку грузов не остров,чтобы озаботиться о населении и по добр...Норвегия срочно о...
  • bianka Белая
    Договор нарушен Норвегией в одностороннем порядке, значит, он может и должен быть денонсирован.Володин поручил р...
  • Марина Суходолова
    Население только Узбекистана на сегодняшний день-более 35 миллионов. Если рванёт ещё и этот котёл-тогда точно никаких...Может ли Узбекист...

Медленный распад: глупая антироссийская выходка лишила Норвегию права на Шпицберген

Медленный распад: глупая антироссийская выходка лишила Норвегию права на Шпицберген

Норвегия одним глупым решением фактически отказалась от своих прав на Шпицберген. Заблокировав снабжение российского шахтерского поселка Баренцбург, правительство Норвегии нарушило двусторонний договор, подписанный больше сотни лет тому назад.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх