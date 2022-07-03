Медленный распад: глупая антироссийская выходка лишила Норвегию права на Шпицберген

Норвегия одним глупым решением фактически отказалась от своих прав на Шпицберген. Заблокировав снабжение российского шахтерского поселка Баренцбург, правительство Норвегии нарушило двусторонний договор, подписанный больше сотни лет тому назад.
Норвегия одним глупым решением фактически отказалась от своих прав на Шпицберген. Заблокировав снабжение российского шахтерского поселка Баренцбург, правительство Норвегии нарушило двусторонний договор, подписанный больше сотни лет тому назад.
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