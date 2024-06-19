Корвет «Проворный» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге

Церемония состоялась на «Северной верфи» На судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) 18 июня спустили на воду многоцелевой корвет «Проворный» проекта 20385 для Тихоокеанского флота.
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