Суд Москвы обязал оркестр выплатить уволенному из-за "плохой игры" пианисту 1,2 млн рублей

Музыканта уволили за "слабое мастерство", но суд встал на его сторону Московский суд признал незаконным увольнение пианиста из оркестра и обязал учреждение выплатить артисту 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации среднего заработка за время вынужденного прогула, а также 30 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.