Эмбер о травме руки: «Я поскользнулся в номере отеля, упал, неудачно ударился о прикроватную тумбочку и услышал громкий хруст»

Это произошло в субботу после матча с Гаэлем Монфисом на выставочном турнире UTS в Ниме. Во вторник на первый круг в Монте-Карло против Алексея Попырина Эмбер вышел с перевязанной рукой и проиграл 6:3, 6:7(2), 4:6.