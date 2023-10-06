Иногда в ежедневной суете мы не замечаем, как сами же захламляем свою квартиру забытыми чашками, разбросанными вещами, крошками на полу и прочим мусором… И это касается не только квартиры! Гараж, рабочий кабинет, сумочка, книжная полка… Хаос он буквально везде, только мы до определенного момента его не видим, а когда, наконец, увидим, разобрать его бывает довольно сложно.
20 фото «до и после», глядя на которые вы захотите прибраться
Комментарии
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sorsw
У нас женщины простые и решения у них на уровне ЕГЭ...
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7 час.
Владислав Ильмер
Это прикол? И что тут страшного, чтобы прибираться? У нас на Смоленщине прибраться значит Умереть. А если хотите, чтобы вас правильно понимали все - пишите на литературном русском языке.
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6 час.
Наталия Комлева
У меня никогда не было такого ДО
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1 час.
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