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«Динамо» Махачкала выразило соболезнования в связи с терактами в Дербенте и Махачкале: «Сил и терпения всем. У терроризма нет национальности, религии. Дагестан – территория мира и единства»

23 июня боевики обстреляли церковь и синагогу в Дербенте и подожгли их, также пострадали синагога и пост ДПС в Махачкале.

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