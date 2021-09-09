Многогранная перемога Лукашенко

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаМногогранная перемога Лукашенко Мой - В.А. комментарий: Не, ну а чё? Богатовекторная политика во всей своей красе. Лукашенко получил знатного пинка.Вернуться к статье239НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАВладимир АмосовЭти прибалтийские недоразвитые, так называемые, государства, никак не поймут, что с великими соседями, чтобы хоть немного иметь видимость суверенитета, надо жить в большой дружбе, а не по принципу Остапа Бендера, "запад нам поможет". Не надейтесь, не поможет!Алексей СафроновК счастью, они до сих пор уверены что продолжают оставалось "великим княжеством литовским", возглавляемым русским князем Витасом.Елена ФилипповаНу, что же? Не хотите выстраивать нормальные отношения с Россией - теряйте грузы, деньги, предприятия...Беларусь то с Хохлостаном прям взасос любовь и дружба, то перед Польшей и Литвой на полусогнутых: "Чего изволите, ЕС овское сиятельство?" Вот и получают пинок под зад, один за другим, а все продолжают прогибаться.Алексей СафроновСудя по "справедливому" отношению к Белоруссии, приЕбылты стали не только на нашу сторону, но и настоящими воспитателями для лукаша-хохла😀. Спасибо им! Оказывается для России и от этого литовского дерьма в некоторых случаях польза?!ИванЛукашенко действует в соответствии с завещанием К.Маркса :"В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чёртом — нужно только быть уверенным, что ты проведёшь чёрта, а не чёрт тебя».ЛНЛюдмила Нефедова!!!Сергей ЯминовНу что поделаешь, если обезумевший фюрер Лукашенко своей жестокостью, сам плодит себе врагов.Century 21Бандюки...БОБорис ОсиповУрок Батьке...Алексей ВасильевНу, высокий кровень отношений в Европе все оценили еще полтора года назад по шедевральному воровству медицинских масок (гуманитарки из Китая). Ну, следующий груз Батька через Россию пошлет.Анатолий Селивановдо лукашавсе никак Не доходит, что его любимая еврожопа в очередной раз ему сильно НЕ подгадит.................... а за очередной порцией "бабок" опять к нашему президенту побежит....??????ВГВиктор ГутманМеня возмущает в этой статье не только и не столько неправомерные действия Литвы в отношении Белоруссии (у белоруссов есть и будут адекватные ответы на поведение Литвы!), сколько злобные нападки автора и некоторых комментаторов на Белоруссию и ее Президента. Батька сделал умный вывод из событий в Украине и в некоторых других постсоветских республиках и сделал то, что должен был сделать Президент: спас свою страну от разрушения и не дал превратить ее в вассала США, еще одного врага России на ее западной границе.Евгений НатесовБатька спас? Не смеши... Если бы не Путин, не Россия батьку жлала бы судьба Милошевича, Кадафи... В лучшем случае Януковича.Elena Zginnikне говори глупостей,-что для нас лучше было-бы,если Беларуссия оказалась в таком положении,-как бывшая Югославия или Ливия и причём здесь Путин,-он просто как думающий президент правильно всё делает,тоже самое,что делается и с другими,а это Южная Осетия,Абхазия,Приднестровье,Донбас,-эти формирования-что важнее для РФ чем помощь Беларуссии,-да в сто раз менее важнее,рано или поздно,но это станет понятно всем,ну за исключением наших вороватых алигархов,чубайсят и гайдарят и всей остальной либерально-фашистской нечестиЕвгений НатесовКонечно Путин не при чём... И войска он к границе не подтянул, и учения не начал проводить...Elena Zginnikпора уже проветриться пешочком по лесу,-глядишь найдёшь пару грибов не червивых...Евгений НатесовНу началось... Детский сад какой-то. Тебе сколько лет, девочка?Elena Zginnikнеужели заблудился,-ищи муравейник или кричи-АУ...Евгений НатесовПонятно. Очередной 3,14здобол.Валерий ФедосеевБлагодаря жуликоватым чиновникам, будут пыль глотать бегая по судам.Евгений НатесовВалерий Федосеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Валерий ФедосеевНатёртый, анус не болит, занозы не мешают? Россия моя Родина и гадить на неё не имею права, ни потихонечку, ни по-громкому. А вот на тебя все собаки гадят.Евгений НатесовВалерий Федосеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Комментировать
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