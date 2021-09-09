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Многогранная перемога Лукашенко

Многогранная перемога Лукашенко

Мой - В.А. комментарий: Не, ну а чё? Богатовекторная политика во всей своей красе. Лукашенко получил знатного пинка.

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Владимир Амосов
Эти прибалтийские недоразвитые, так называемые, государства, никак не поймут, что с великими соседями, чтобы хоть немного иметь видимость суверенитета, надо жить в большой дружбе, а не по принципу Остапа Бендера, "запад нам поможет". Не надейтесь, не поможет!
Алексей Сафронов
К счастью, они до сих пор уверены что продолжают оставалось "великим княжеством литовским", возглавляемым русским князем Витасом.
Елена Филиппова
Ну, что же? Не хотите выстраивать нормальные отношения с Россией - теряйте грузы, деньги, предприятия...Беларусь то с Хохлостаном прям взасос любовь и дружба, то перед Польшей и Литвой на полусогнутых: "Чего изволите, ЕС овское сиятельство?" Вот и получают пинок под зад, один за другим, а все продолжают прогибаться.
Алексей Сафронов
Судя по "справедливому" отношению к Белоруссии, приЕбылты стали не только на нашу сторону, но и настоящими воспитателями для лукаша-хохла😀. Спасибо им! Оказывается для России и от этого литовского дерьма в некоторых случаях польза?!
Иван
Лукашенко действует в соответствии с завещанием К.Маркса :"В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чёртом — нужно только быть уверенным, что ты проведёшь чёрта, а не чёрт тебя».
Людмила Нефедова
!!!
Сергей Яминов
Ну что поделаешь, если обезумевший фюрер Лукашенко своей жестокостью, сам плодит себе врагов.
Century 21
Бандюки...
Борис Осипов
Урок Батьке...
Алексей Васильев
Ну, высокий кровень отношений в Европе все оценили еще полтора года назад по шедевральному воровству медицинских масок (гуманитарки из Китая). Ну, следующий груз Батька через Россию пошлет.
Анатолий Селиванов
до лукашавсе никак Не доходит, что его любимая еврожопа в очередной раз ему сильно НЕ подгадит.................... а за очередной порцией "бабок" опять к нашему президенту побежит....??????
Виктор Гутман
Меня возмущает в этой статье не только и не столько неправомерные действия Литвы в отношении Белоруссии (у белоруссов есть и будут адекватные ответы на поведение Литвы!), сколько злобные нападки автора и некоторых комментаторов на Белоруссию и ее Президента. Батька сделал умный вывод из событий в Украине и в некоторых других постсоветских республиках и сделал то, что должен был сделать Президент: спас свою страну от разрушения и не дал превратить ее в вассала США, еще одного врага России на ее западной границе.
Евгений Натесов
Батька спас? Не смеши... Если бы не Путин, не Россия батьку жлала бы судьба Милошевича, Кадафи... В лучшем случае Януковича.
Elena Zginnik
не говори глупостей,-что для нас лучше было-бы,если Беларуссия оказалась в таком положении,-как бывшая Югославия или Ливия и причём здесь Путин,-он просто как думающий президент правильно всё делает,тоже самое,что делается и с другими,а это Южная Осетия,Абхазия,Приднестровье,Донбас,-эти формирования-что важнее для РФ чем помощь Беларуссии,-да в сто раз менее важнее,рано или поздно,но это станет понятно всем,ну за исключением наших вороватых алигархов,чубайсят и гайдарят и всей остальной либерально-фашистской нечести
Евгений Натесов
Конечно Путин не при чём... И войска он к границе не подтянул, и учения не начал проводить...
Elena Zginnik
пора уже проветриться пешочком по лесу,-глядишь найдёшь пару грибов не червивых...
Евгений Натесов
Ну началось... Детский сад какой-то. Тебе сколько лет, девочка?
Elena Zginnik
неужели заблудился,-ищи муравейник или кричи-АУ...
Евгений Натесов
Понятно. Очередной 3,14здобол.
Валерий Федосеев
Благодаря жуликоватым чиновникам, будут пыль глотать бегая по судам.
Евгений Натесов
Валерий Федосеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Валерий Федосеев
Натёртый, анус не болит, занозы не мешают? Россия моя Родина и гадить на неё не имею права, ни потихонечку, ни по-громкому. А вот на тебя все собаки гадят.
Евгений Натесов
Валерий Федосеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...

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