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Царьград

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"Это путь к концу человечества". Политолог предупредил об опасности глобализма

"Это путь к концу человечества". Политолог предупредил об опасности глобализма

Политолог: "Русская цивилизация остаётся одной из главных целей глобалистов".Политолог Юрий Кот заявил "Царьграду", что глобалисты стремятся навязать миру собственные правила, ставя себя выше традиционных ценностей и религии.

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