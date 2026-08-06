"Это путь к концу человечества". Политолог предупредил об опасности глобализма

Политолог: "Русская цивилизация остаётся одной из главных целей глобалистов".Политолог Юрий Кот заявил "Царьграду", что глобалисты стремятся навязать миру собственные правила, ставя себя выше традиционных ценностей и религии.
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