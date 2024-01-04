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Закон и Порядок

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Электорат Путина

Электорат Путина

Дилетант о политике Даже и не знаю, какие тут можно подобрать слова - с моим-то образованием и интеллектом - но теперь хотя бы стало понятно, почему мне понравился новогодний стеб "Иван Васильевич меняет все".

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