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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: В пожарно-спасательном гарнизоне Москве трудятся 18 тысяч человек

Собянин: В пожарно-спасательном гарнизоне Москве трудятся 18 тысяч человек

Созданы все условия для подготовки и тренировок спасателей В своем телеграм-канале Сергей Собянин рассказал, что около 18 тысяч специалистов работают в настоящее время в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы.

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