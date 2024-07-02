Собянин: В пожарно-спасательном гарнизоне Москве трудятся 18 тысяч человек

Созданы все условия для подготовки и тренировок спасателей В своем телеграм-канале Сергей Собянин рассказал, что около 18 тысяч специалистов работают в настоящее время в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии