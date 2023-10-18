“Я террористка”: пассажирка устроила дебош на Московском вокзале из-за проверки багажа

На Московском вокзале транспортная полиция арестовала 20-летнюю девушку, которая отказалась показывать содержимое своей сумки и заявила, что заложит бомбуТранспортная полиция привлекла к ответственности 20-летнюю девушку, которая категорически отказывалась пропускать свою ручную через ленту энтероскопа при входе на Московский вокзал.
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