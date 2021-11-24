Выросла красавицей и создала свою группу: как живет и выглядит 19-летняя дочь Григория Лепса stAdmЕва Лепсверидзе повзрослела и прославилась благодаря таланту, доставшегося от знаменитого отца 59-летний певец Григорий Лепс – многодетный отец.