Студенты из Бурятии разработали мобильное приложение для дизайна интерьера с использованием дополненной реальности

Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разработали уникальное мобильное приложение для дизайна интерьера, которое позволяет пользователям визуализировать мебель и элементы декора в собственном доме с помощью дополненной реальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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