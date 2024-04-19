Шойгу проверил выпуск танков Т-80БВМ и «Сонцепеков» в Омской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как выполняется государственный оборонный заказ на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области, которое производит танки и тяжелые огнеметные системы.
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