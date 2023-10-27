Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21

Фото: Дмитрий Терехов / wikimedia.org «Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех отгрузил заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины импортозамещенного лайнера МС-21 – пульты управления самолетными системами и светотехническое оборудование.
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