В Казани снизились стоимость "квадрата" жилья для расчета платежеспособности молодых семей

Исполком Казани установил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал 2023 года для расчета платежеспособности молодых семей и размера соцвыплат, предоставляемых им на покупку жилой недвижимости.
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