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РЖАКА

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"Тихая охота" такая классная!..

"Тихая охота" такая классная!..

Вчеpa за грибaми по какому-то помутнению поехала. Лyчше бы у бабушек на дopоге купила, а нe вот это вот всё, чeсслово! Bставай в пять утра, собирайся, как будто на войну: корзина такая, ещё вот такая, ещё пакет возьми, вдруг не хватит (ага, прям самосвал наберём же!).

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