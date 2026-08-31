Оман: Должностные лица Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) объявили, что нефтяной танкер был поражен тремя снарядами во время транзита через Ормузский пролив примерно в 31,5 км (17 морских милях) к востоку от Хасаба, провинция Мусандам, в ночь с 31 августа на 1 сентября.
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