Оман: Должностные лица Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) объявили, что нефтяной танкер был поражен тремя снарядами во время транзита через Ормузский пролив примерно в 31,5 км (17 морских милях) к востоку от Хасаба, провинция Мусандам, в ночь с 31 августа на 1 сентября.