Нелегальные мигранты в России могут открыть счёт, зарегистрировать автомобиль и даже заключить брак

ALEKSANDR LIS Нелегальные мигранты ничего не имеют и депортируются из нашей страны за счет диаспор которым они принадлежат по национальности-в финансово-денежные отношения диаспор и мигрантов представители РФ не имеют права вступать.

Наталья Приток людей из Средней Азии сократился на 15%. 😀??? Ой, как на много! Все они, эти ишаки бесхвостые, уже здесь, на земле моих предков, на нашей земле! Это вторжение!!! Они враги!!!