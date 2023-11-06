Политика просто с Игорем Таланцевым В СМИ появилась новость о том, что МВД направило в Госдуму законопроект о запрете для нелегальных мигрантов некоторых действий.
Нелегальные мигранты в России могут открыть счёт, зарегистрировать автомобиль и даже заключить брак
Комментарии
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ALEKSANDR LIS
Нелегальные мигранты ничего не имеют и депортируются из нашей страны за счет диаспор которым они принадлежат по национальности-в финансово-денежные отношения диаспор и мигрантов представители РФ не имеют права вступать.
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7 час.
Наталья
Приток людей из Средней Азии сократился на 15%. 😀??? Ой, как на много! Все они, эти ишаки бесхвостые, уже здесь, на земле моих предков, на нашей земле! Это вторжение!!! Они враги!!!
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6 час.
Дмитрий Бакланов
АНО «Институт прав человека» ВНЕСЕНА МИНЮСТОМ В РЕЕСТР ИНОАГЕНТОВ Кому помогает: беженцам по всей России, которым на родине угрожает преследование по религиозным, политическим и этническим мотивам Как помогает: юристы организации защищают беженцев от высылки на родину. Также организация ведет просветительскую работу: проводит семинары для адвокатов, которые защищают мигрантов, публикует информационные пособия
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6 час.
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