Даниил Квят выиграл гонку с беспилотным болидом

СоцсетиБывший гонщик Формулы 1 Даниил Квят, который стал заводским гонщиком Lamborghini и в качестве представителя Lamborghini Squadra Corse выступает в FIA WEC за рулём «гиперкара» Lamborghini SC63 категории LMDh, одержал необычную победу на гоночной трассе.