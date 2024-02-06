Отслеживать лесные пожары на Ямале будет централизованная диспетчерская служба

Государственные полномочия по отслеживанию очагов возгораний и пожарной опасности в лесах на Ямале с 1 мая передадут от окружного департамента природных ресурсов и экологии в департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
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