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Популярность внутреннего туризма в РФ увеличилась на треть

Популярность внутреннего туризма в РФ увеличилась на треть

Эксперты фиксируют рост внутреннего туризма в России относительно прошлого года. Выросла и средняя цена и общее количество заявок на бронирование номеров.

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