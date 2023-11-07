Собянин: Планируем завершить создание кампуса «Бауманки» в следующем году

Строительство планируется завершить к 2024 году Мэр Москвы Сергей Собянин поделился в своем блоге на персональном сайте информацией о строительстве нового кампуса Московского государственного технического университета им.
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