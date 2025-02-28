Иномарка вспыхнула вечером в Петрозаводске

Причину вечернего пожара предстоит установить специалистам Вчера вечером в 19 часов 38 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Кутузова горит легковой автомобиль.
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