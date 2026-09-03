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Русский Днепропетровск

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Киев обречён. Главное — не жалеть! Офицер ВСУ дал Москве наводку, куда бить

Киев обречён. Главное — не жалеть! Офицер ВСУ дал Москве наводку, куда бить

Дмитрий Невзоров 3 сентября 2026 г., 5:45   Киев в панике. И это не фигура речи. Российские удары возмездия практически парализовали в городе ….

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