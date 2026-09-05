Куда пропал Сергей Рыченков, сыгравший Тяпу в фильме «Сволочи»

Сегодня в 35-летнем мужчине сложно узнать Валю Тяпкина. Сергей Рыченков, исполнивший главную в фильме «Сволочи», давно пропал с экранов и не давал интервью.
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