Клюква защищает от хронических заболеваний Результаты исследования, опубликованные на портале NPJ Biofilms and Microbiomes, проливают свет на потенциальные пользы клюквы для здоровья кишечника и предотвращения хронических заболеваний.
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