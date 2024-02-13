Малые города, часть II: развитие по общему сценарию в индивидуальном исполнении

Грамотное инфраструктурно-туристическое развитие любого малого города стоит на трех «китах»: умении определить индивидуальные точки городского притяжения, знании проверенных практикой общих управленческих подходов и схем и способности провести черту между мечтами и экономической целесообразностьюБолее 80% российских городов относятся к категории малых, и у каждого, конечно, есть свои особенности — географические, климатические, исторические, ландшафтные и так далее.