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Малые города, часть II: развитие по общему сценарию в индивидуальном исполнении

Малые города, часть II: развитие по общему сценарию в индивидуальном исполнении

Грамотное инфраструктурно-туристическое развитие любого малого города стоит на трех «китах»: умении определить индивидуальные точки городского притяжения, знании проверенных практикой общих управленческих подходов и схем и способности провести черту между мечтами и экономической целесообразностьюБолее 80% российских городов относятся к категории малых, и у каждого, конечно, есть свои особенности — географические, климатические, исторические, ландшафтные и так далее.

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