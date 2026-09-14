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Царьград

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Трамп сообщил, что пресс-секретаря будут исполнять министры

Трамп сообщил, что пресс-секретаря будут исполнять министры

Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома. Временно её обязанности будут исполнять министры США, сообщила запись на YouTube-канале Белого дома.

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