Кировчанка поблагодарила полицейских за оказанную помощь

В УМВД России по Кировской области поступило благодарственное письмо от жительницы областного центра, оказавшейся в сложной ситуации: находясь в поездке в Тужинском районе на личном автомобиле она пыталась сделать разворот на незнакомой местности, но съехала в канаву и самостоятельно выбраться не смогла.