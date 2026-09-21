Цыганский барон. 1 глава. Мир пустоты. zum В те времена, когда наш мир был центром золотого сечения, когда высокие технологии тесно переплетались с магией, тогда, когда не было стран и границ, во времена, когда неиссякаемый поток путешественников и торговцев параллельных миров проходили через наш мир, существовал кочующий город Ромал.