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Байден заявил, что лично участвовал в продлении гуманитарной паузы в секторе Газа

Байден заявил, что лично участвовал в продлении гуманитарной паузы в секторе Газа

Президент США Джо Байден в понедельник, 27 ноября, заявил, что гуманитарная пауза первоначально рассчитанная на четыре дня и истекала сегодня, была продлена еще на 48 часов при его личном участии в этой работе, – сообщают СМИ.

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