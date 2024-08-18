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Военное обозрение

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Немецкий аналитик призвал ВСУ прятать РСЗО HIMARS от российских беспилотников

Немецкий аналитик призвал ВСУ прятать РСЗО HIMARS от российских беспилотников

Три установки потеряли ВСУ за два дня при попытках нанести удары по Курской области.

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