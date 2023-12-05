Новости УрФО
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости УрФО

12 подписчиков

У Путина на выборах появились новые конкуренты: глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и бизнесмен Олег Дерипаска

У Путина на выборах появились новые конкуренты: глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и бизнесмен Олег Дерипаска

Президентские выборы в России в 2024 году обещают быть самыми конкурентными за последние годы. Помимо действующего президента Владимира Путина, который уже объявил о своем намерении баллотироваться, о своих планах участвовать в гонке заявили несколько новых кандидатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх