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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чендлер – о Макгрегоре: «Уже забыл о нем. Кажется, что это было 10 лет назад»

«Я уже забыл о Коноре. Кажется, что это было 10 лет назад. Собираюсь подраться дважды за пять месяцев», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

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