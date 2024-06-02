Разглашение врачебной тайны: как за это могут наказать в России

Врачебная тайна относится к сведениям, которые в России охраняются законом. За разглашение информации о состоянии здоровья пациента медик может понести как административную, так и уголовную ответственность.
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