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Мы соседи по планете

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Диета «5 столовых ложек» — ешь что хочешь и когда захочешь

Диета «5 столовых ложек» — ешь что хочешь и когда захочешь

Большинство диет предполагают строгие ограничения в пище: никакого жирного, мучного, сладкого, соленого и копченого… Стоп! А что же тогда вообще есть?! Диета «5 столовых ложек» на фоне других систем питания кажется более щадящей.

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