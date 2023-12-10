В России вот-вот выйдет новый закон о туризме: о чем он, когда выйдет Ирэн ОрлонскаяСангаджи Тарбаев, глава комитета Госдумы по туризму, объявил о планах завершить разработку нового основного закона о туризме к маю 2024 года.
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