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Брюс Браун собирается провести встречу с «Далласом» после открытия рынка

Легкий форвард «Денвера» Брюс Браун 1 июля станет свободным агентом. Как сообщает обозреватель ESPN Тим Макман, в планах Брауна встреча с представителями «Далласа».

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