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Комитет Госдумы одобрил наружную рекламу российского вина

Комитет Госдумы одобрил наружную рекламу российского вина

Комитет Госдумы по экономической политике дал положительную оценку законопроекту, разрешающему размещение рекламы российского вина на рекламных конструкциях на крышах, внешних стенах или других элементах зданий или сооружений, сообщает ТАСС.

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