Кассис: Швейцария хочет включить РФ в переговорный процесс по Украине

Руководитель швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис обратил внимание на то, что проводя связанные с бушующим на украинской территории противостоянием мероприятия держава хочет добиться втягивания Российской Федерации в диалог о примирении.
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