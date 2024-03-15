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Президент Латвии Ринкевич пытается разрушить РФ с помощью латинского выражения

Президент Латвии Ринкевич пытается разрушить РФ с помощью латинского выражения

Президент Латвии Эдгар Ринкевич согласился со словами французского лидера Эммануэля Макрона об отсутствии красных линий Запада касательно украинского конфликта, он заявил, ссылаясь на латинское выражение о Карфагене, что "Россия должна быть разрушена".

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