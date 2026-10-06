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Новый препарат может превзойти «Оземпик»

Новый препарат может превзойти «Оземпик»

Экспериментальный препарат CBL-514 борется с жиром принципиально иначе, чем «Оземпик» и другие препараты класса GLP-1.

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