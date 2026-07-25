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Царьград

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МО: Удар «Герани» поразил балкер ВСУ в акватории Черного моря

Киев использовал гражданский флот для военных перевозок, что привело к точечной атаке.Вооруженные силы осуществили прицельную атаку на морской балкер, а также на два вспомогательных буксира, находившихся в гавани Николаева.

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