Новая разработка Ростеха поможет локомотивам избегать столкновений с препятствиями

Фото: концерн «Автоматика» Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех создал новую систему для железнодорожного транспорта, которая поможет избежать столкновения маневровых локомотивов с посторонними объектами на пути следования.
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