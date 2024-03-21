Макс Ферстаппен об интересе «Мерседеса»: «Это всегда приятно»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением об интересе со стороны «Мерседеса». По словам трехкратного чемпиона, он не придает чрезмерного значения вниманию, которое ему уделяет босс немецкой команды Тото Вольфф.