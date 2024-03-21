Макс Ферстаппен об интересе «Мерседеса»: «Это всегда приятно»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением об интересе со стороны «Мерседеса». По словам трехкратного чемпиона, он не придает чрезмерного значения вниманию, которое ему уделяет босс немецкой команды Тото Вольфф.
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