В Самаре на телебашне в память о трагедии в Подмосковье зажгли свечу

Самарцы могли наблюдать подсветку вечером 23 марта.Так, в областном центре на телебашне, что находится вблизи парка Гагарина, была включена подсветка в знак поддержки пострадавшим от теракта в “Крокус сити холле” 22 марта.
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