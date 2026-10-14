В Перми курьер на мопеде ударил ногой пожилого прохожего, который, по его мнению, мешал ему проехать по тротуару.
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